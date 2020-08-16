В Москве прямо во время матча скончался 17-летний футболист

Виктория Колосова, мама умершего футболиста Михаила Колосова, рассказала подробности случившейся трагедии, пишет РИА Спорт.

Молодому спортсмену стало плохо во время матча команд 2003 года в субботу. Он потерял сознание на поле стадиона в Рублево. Ему оказали первую помощь, доставили в реанимацию, где парень скончался.

По словам мамы спортсмена, Михаил не имел проблем со здоровьем и неделю назад проходил медицинскую спортивную комиссию, которая не выявила отклонений. У подростка остановилось сердце.

«Скорая ехала 20 минут. Наверное, когда у человека останавливается сердце, 20 минут очень долго. Сначала приехала одна, потом другая, а уже затем реанимация. Возможно, было упущено время», – рассказала Виктория.

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Также мама футболиста добавила, что ее сын не имел вредных привычек.