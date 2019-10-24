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В Москве пройдёт юбилейная конференция «Защита персональных данных»

Юбилейная Х Международная конференция «Защита персональных данных» состоится 7 ноября 2019 года в Москве, в МИА «Россия сегодня». Конференция проводится при поддержке Минкомсвязи России и Роскомнадзора.

Регистрация проводится до 31 октября на официальном сайте мероприятия zpd-forum.com.

За десять лет конференция стала востребованной площадкой для обсуждения, в том числе с участием представителей зарубежных уполномоченных органов актуальных вопросов защиты персональных данных, обмена опытом, развития деловых контактов с иностранными коллегами, анализа правоприменительной практики, выработки предложений по нормативному регулированию в этой сфере.

Ключевыми темами предстоящей конференции станут:

  • экономика персональных данных, как основное условие развития цифровых технологий;
  • законодательное обеспечение государственного контроля за обработкой больших пользовательских данных;
  • совершенствование и гармонизация национального законодательства в рамках процессов ратификации Протокола к Модернизированной конвенции Совета Европы №108;
  • GDPR: применение общеевропейских подходов на примере стран, не являющихся участницами Европейского Союза;
  • обезличивание и анонимизация персональных данных: методы, требования, опыт применения;
  • обработка обезличенных (анонимных) данных: баланс интересов оператора и прав граждан;
  • интернет как среда новых вызовов и угроз для неприкосновенности частной жизни;
  • локализация баз персональных данных в условиях трансграничности информационных потоков;
  • права граждан в области персональных данных: особенности их реализации и защиты;
  • институт уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных: проблематика и первостепенные задачи в условиях цифровизации.

Подробная информация о программе Х Международной конференции «Защита персональных данных» – на официальном сайте zpd-forum.com. Организаторами форума традиционно выступают RSpectr и Project Si.

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