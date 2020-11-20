В Москве после «вписки» нашли окоченевшее тело девочки в крови

В многоквартирном доме на Можайском шоссе в столице было обнаружено тело 15-летней девочки. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что в квартире на западе Москвы нашли окоченевшее тело подростка в крови. Неизвестные зарезали девочку.

Сообщается, что возле трупа были разбросаны презервативы. По предварительным данным, в квартире организовали «вписку», пока взрослых не было дома. Бабушка погибшей девочки была не дома, ее отец был в командировке.

Виновников могут отследить по камерам видеонаблюдения, установленным в подъезде дома. Возбуждено уголовное дело.