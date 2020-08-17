В Москве полицейский спас человека от гибели в метро

Полицейский спас от гибели мужчину в Москве. Инцидент случился в метро и был заснят на видео.

Как сообщает Readovka, молодой человек шел после работы по станции метро. Он не заметил, что платформа заканчивается и рухнул на рельсы. В это время к станции уже подходил поезд. Правоохрантель заметил, что на рельсах оказался человек, он стал сигнализировать руками машинисту состава, указывая о человеке на путях. Машинист применил экстренное торможение. В это время страж порядка дернул на себя потерпевшего за плечи и вытащил его на платформу прямо перед поездом.

После осмотра гражданина отпустили домой. Он очень хотел спать, внимательность была на нуле.