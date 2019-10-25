В Москве полицейских забросали гранатами для страйкбола

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который попросил у инспекторов ГИБДД вызвать ему скорую помощь, после чего бросил в их сторону предметы, похожие на гранаты для игры в страйкбол.

Инцидент произошел 16 сентября на улице Паперника на юго-востоке Москвы. Подозреваемый – уроженец Бурятии 1990 года рождения. По предварительной версии, он находился в состоянии наркотического опьянения, пишет «Интерфакс».

Уточняется, что старший лейтенант полиции отбросил оба предмета, после чего один из них взорвался. Детали уточняются.