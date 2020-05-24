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В Москве погиб подросток, повторяя трюк из криминального сериала

Никита Брыкин
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Накануне в квартире на востоке Москвы погиб семиклассник, который увлекался криминальными сериалами. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».

Сообщается, что 13-летний парень и его 46-летняя мать приехали в квартиру с дачи. Они предполагали забрать на свежий воздух 74-летнюю бабушку. Родительница мальчика отлучилась на почту за посылкой. Вернувшись, она нашла сына бездыханным в комнате, где установлены спортивные турники.

Убитая горем женщина считает, что сын хотел напугать ее, но до конца не продумал трюк. Подросток увлекался фильмами криминального характера, расследованием убийств, и идею взял, скорее всего, оттуда.

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