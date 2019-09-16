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В Москве педофил 4 дня держал девочку взаперти и насиловал

Московская школьница оказалась заложницей 32-летнего мужчины. Он удерживал 13-летнюю девочку в квартире на 1-й Новокузьминской улице в Москве на протяжении четырех дней.

Сообщается, что мужчина запер незнакомую девочку в жилище на несколько суток. Когда потерпевшая попросила его отпустить ее домой, преступник набросился на жертву, стал избивать, а потом несколько раз надругался над школьницей. 13-летняя пострадавшая смогла вернуться домой лишь через 4 дня.

Правоохранители узнали о случившемся и арестовали подозреваемого. Оказалось, что педофилом является судимый ранее за разбой уроженец города Магнитогорска, сообщает РЕН ТВ.

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