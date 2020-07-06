В Москве пациент больницы убил ходунками соседа по палате

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Возбуждено уголовное дело по факту смерти пациента больницы на севере Москвы. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел 3 июля. По предварительной версии, два пациента лечились от онкологических заболеваний. Один из них – мужчина 1946 года рождения – нанес множественные удары ходунками соседу по палате.

Пострадавший скончался, несмотря на то, что ему оказали помощь. Отмечается, что суд отправил подозреваемого под домашний арест домашний арест.