В Москве орудует маньяк в медицинской маске, нападающий на женщин

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Столичная полиция разыскивает серийного преступника, нападающего на женщин в районе Южное Бутово. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что злоумышленник совершил нападения уже на четырех женщин на территории парковой зоны. Он набрасывался на них по вечерам, пряча лицо под медицинской маской.

Отмечается, что маньяк подбегал к жертвам сзади, хватал, закрывая рот рукой и насиловал. У одной из потерпевших он украл смартфон. Подробности уточняются.