В Москве ограбили квартиру на 4 миллиона рублей

Имущество почти 4 миллиона рублей – именно такой оказалась «добыча» вора, обчистившего квартиру Москве. Инцидент случился на территории района Солнцево.

Как сообщает МВД РФ, неизвестный вор сперва подобрал ключи к одной двери, а затем повредил замок другой двери, чтобы проникнуть в квартиру на Солнцевском проспекте. Оказавшись в жилище, вор взломал два сейфа и похитил драгоценности, три штуки наручных часов, полтора миллиона рублей и 2.7 тыс. долларов.

Общий материальный ущерб оценен в 3.9 миллиона рублей. По факту случившегося заведено уголовное дело. Ведется расследование, сообщает АГН «Москва».