В Москве няня несколько месяцев избивала двойняшек

В Москве вынесли приговор женщине, которая избивала двойняшек, когда работала няней, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Следователи выяснили, что Елена Михайлова устроилась работать няней-гувернанткой в семью, проживающую на северо-западе Москвы. С 18 декабря 2018 года по 9 марта 2019 года женщина регулярно избивала маленьких детей. Факты ударов и других насильственных действий удалось обнаружить благодаря камере видеонаблюдения.

Видимо, родители начали что-то подозревать и установили камеру в комнате двойняшек. Благодаря этому и удалось поймать женщину.

Елену Михайлову суд приговорил к лишению свободы в колонии общего режима на 3,2 года. А еще женщине запретили работать с детьми 2,5 года.