В Москве неизвестные проткнули легковушку ломом

В Москве хозяин черного Citroen C-4 нашел свою машину во дворе с «подарком» внутри. Речь идет о ломе, который неизвестный воткнули в машину через крышу.

Информация об инциденте появилась в паблике «ДТП и ЧП Москва» в соцсети ВКонтакте. Там же были размещены фотографии с места происшествия. На них видна иномарка, в крыше которой торчит лом. Сообщается, что металлический стержень прошел насквозь и проткнул сиденье водителя.

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Кто сделал такой «сюрприз» автомобилисту – не говорится. Также неизвестны и мотивы поступка.

Фото: ДТП и ЧП Москва