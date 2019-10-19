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В Москве неизвестные проткнули легковушку ломом

В Москве хозяин черного Citroen C-4 нашел свою машину во дворе с «подарком» внутри. Речь идет о ломе, который неизвестный воткнули в машину через крышу.

Информация об инциденте появилась в паблике «ДТП и ЧП Москва» в соцсети ВКонтакте. Там же были размещены фотографии с места происшествия. На них видна иномарка, в крыше которой торчит лом. Сообщается, что металлический стержень прошел насквозь и проткнул сиденье водителя.

Кто сделал такой «сюрприз» автомобилисту – не говорится. Также неизвестны и мотивы поступка.

Фото: ДТП и ЧП Москва

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