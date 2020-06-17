В Москве наказали участников публичного секса

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Участники публичного секса в «Яме» на территории Москвы получил наказание за безнравственное поведение. Молодому человеку назначили 10 суток ареста, а его партнерше – трое суток, сообщает РЕН ТВ.

23-летний парень и 19-летняя девушка выразили свои эмоции после разбирательства. Молодой человек отметил, что он «охмелел от красоты». Также он подумал, что «решительность привлекает девушек».

Девушка заявила, что их с партнером поступок был постыдным. Однако отметила, что жалеть не о чем. Кроме того, москвичка добавила, что секса в «Яме» на самом деле не было. Молодые люди инсценировали его. Арестованные повели себя так, потому что парню «было скучно».

Напомним, что инцидент случился в ночь с 13 на 14 июня, когда молодые люди были пьяны. Их откровенное занятие засняли на видео. Очевидцами стали даже дети.