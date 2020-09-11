В Москве на девушку вместе с потолком упал и рабочий

В пятницу, 11 сентября, на москвичку упал потолок, а вместе с ним и рабочий, который ремонтировал многоквартирный дом, сообщает Mash.

Инцидент произошел в дореволюционном доме в Печатниковом переулке. По словам жительницы пострадавшей коммунальной квартиры Оксаны, все спокойно спали в своих комнатах. Затем послышался крик соседки Кристины.

— Я сначала не поняла, что произошло. Выбегаю в коридор, а там все в пыли. Кристину оглушило, она бегает в панике, не понимает ничего. А парень рядом лежит среди балок и всего строительного мусора, который посыпался с потолка, — рассказывает Оксана.

28-летней Кристине понадобилась медицинская помощь, а вот рабочего быстро подняли и выволокли из квартиры. По словам очевидцев, он тоже сильно пострадал: еле-еле наступал на ногу. Однако от «скорой» отказался.

Как рассказывает сама потерпевшая, она спокойно лежала на кровати, когда на нее все это рухнуло. На видео, снятом после обрушения, видно, что весь диван завален балками, пылью и строительным мусором.