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В Москве мужчина за два часа пытался изнасиловать четырех женщин

В столице Российской Федерации арестовали 27-летнего гражданина, который хотел изнасиловать четырех женщин. На охоту за представительницами прекрасного пола сексуальный маньяк отправился поздним вечером 25 августа.

Сперва злоумышленник набросился на 23-летнюю девушку. Потом он немного сменил локацию и напал на 20-летнюю и 44-летнюю дам. Последней от действий неадекватного мужчины пострадала 27-летняя женщина. Отметим, что все нападения задержанный осуществил примерно за два часа.

К счастью, его выпады в женскую сторону оказались неудачными: все пострадавшие сумели защитить себя от нападок маньяка. 1 сентября насильник был арестован. По факту совершенных деяний было возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, сообщает группа ДТП и ЧП Москва в соцсети ВКонтакте.

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