В Москве мужчина устроил драку с приехавшими на задержание полицейскими

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В Москве мужчина устроил драку с сотрудниками полиции, которые приехали, чтобы его задержать. Об этом сообщает LIFE.

Инцидент произошёл в доме на проезде Дежнёва. Правоохранители приехали, чтобы успокоить дебошира, избивавшего мать. Сначала мужчине не открывал им дверь, а когда полицейские всё-таки смогли её открыть, набросился на них с кулаками.

На видео можно заметить, что мужчина довольно крупный, на узкой лестничной клетке он нападает на правоохранителей. Через некоторое время полицейские сумели надеть на него наручники.

По данным СМИ, соседка задержанного сообщила, что он употреблял наркотики. И свою мать бил регулярно.