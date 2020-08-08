В Москве мужчина ударил полицейского ломом по голове

Житель Москвы напал на сотрудников полиции на Житной улице. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал «112».

По предварительной информации, неизвестный пытался перерезать провода вдоль забора на территории Храма при МВД. Его заметили стражи порядка, и подошли к злоумышленнику. Тогда неадекватный человек ударил одного из полицейских ломом по голове.

Сотруднику МВД оказали медицинскую помощь. Мужчина задержан. Ему 37 лет. Мотивы действий злоумышленника уточняется. Ему грозит обвинение по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».