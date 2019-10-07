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В Москве молодые люди устроили дрифт на каршеринге

На территории Москвы молодые люди устроили дрифт и экстремальное вождение на улицах общего пользования. Парни выполняли опасные трюки на каршериноговой машине.

Информация об инциденте появилась на странице паблика «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте. Кроме того, в группе разместили видео с места событий. На кадрах видно, как молодые люди «веселятся» на каршеринге.

В темное время суток водитель арендованной автомашины выполняет «пируэты» на обыкновенной дороге. Слышен звук скрипящих покрышек. Пользователи Сети осудили молодых людей за такое поведение.

Фото и видео: Подслушано Каршеринг

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