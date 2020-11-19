В Москве мать задушила детей подушкой в пьяном угаре

Телеканал РЕН ТВ поделился подробностями жестокой расправы матери над своими детьми в Москве.

Во вторник в полицию поступила информация о том, что мужчина обнаружил в квартире двух своих детей мертвыми, а его экс-супруга находилась в неадекватном состоянии. По предварительной версии, женщина по очереди задушила детей подушкой. Ее жертвами оказались 3-летний мальчик и 5-летняя дочь. Вскоре женщину задержали.

Злоумышленница рассказала, что ей было тяжело с детьми, в декрете. После убийства она пошла на кухню и выпила виски.

Отмечается, что женщина развелась с супругом в сентябре, но они продолжали жить в одной съемной квартире. Преступление она совершала в состоянии алкогольного опьянения. Для проверки ее психического здоровья будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.