В Москве мать бросила маленьких детей на заправке и уехала

Мать, бросившая своих малолетних детей на заправке в Одинцовском районе Подмосковья, объяснила свой поступок полицейским, пишет «МК».

Сообщается, что 34-летняя женщина ехала на своей машине по Можайскому шоссе. Двое ее сыновей пяти и семи лет начали ссориться, громко кричать и ругаться. Мама сделала им замечание, но мальчишки не унимались.

По словам женщины, у нее просто сдали нервы. Она остановилась на автозаправочной станции, высадила детей из машины и уехала. Так мать пыталась их проучить.

Вскоре женщина увидела, как на обочине, на противоположной стороне таксист усаживает ее мальчиков в машину. Она не смогла поехать за ним, так как для этого нужно было идти на разворот. Мать позвонила в полицию и сообщила о похищении сыновей. Стражи порядка спустя некоторое время рассказали ей, что дети в отделе и с ними все хорошо.

Выяснилось, что сыновей на дороге подобрал таксист. Он увидел, как два маленьких мальчика бегут по проезжей части.

«Дети бежали, громко плакали и звали маму. Они просто могли угодить под колеса и погибнуть», – отметил мужчина.

Таксист решил спасти их и отвезти в полицию. По дороге в отделение он встретил сотрудников ДПС и передал им мальчиков.

Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». Женщину отпустили под подписку о невыезде.