На главную Новости мира В Москве машины эвакуировали после установки переносного запрещающего знака
Новости мираОбществоПроисшествия

В Москве машины эвакуировали после установки переносного запрещающего знака

В Сети появилось видео, которое снял житель Москвы. На нем можно увидеть не совсем обычный вид эвакуации автомобилей.

Дело в том, что на Олимпийский проспект, в место, где можно парковаться, приехали дорожники. Они поставили переносной знак, который запрещает остановку в указанном месте. После этого припаркованные ранее машины было решено тут же эвакуировать.

Автомобили начали грузить на платформу эвакуатора и отвозить восвояси. По данному факту в Сети разгорелся нешуточный спор. Люди не могут понять, были ли действия дорожных рабочих законными, и почему вдруг легальное место парковки превратилось в запрещенное.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Мурино мужчина взял в бывшую сожительницу в секс-заложницы

В Пермском крае пенсионер до смерти забил свою жену

В центре Череповца на улице нашли тело женщины