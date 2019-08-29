В Москве машины эвакуировали после установки переносного запрещающего знака

В Сети появилось видео, которое снял житель Москвы. На нем можно увидеть не совсем обычный вид эвакуации автомобилей.

Дело в том, что на Олимпийский проспект, в место, где можно парковаться, приехали дорожники. Они поставили переносной знак, который запрещает остановку в указанном месте. После этого припаркованные ранее машины было решено тут же эвакуировать.

Автомобили начали грузить на платформу эвакуатора и отвозить восвояси. По данному факту в Сети разгорелся нешуточный спор. Люди не могут понять, были ли действия дорожных рабочих законными, и почему вдруг легальное место парковки превратилось в запрещенное.