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В Москве лжеврач делала аборты на поздних стадиях

Стало известно о задержании возможной злоумышленницы, которая под видом врача выполняла медикаментозные аборты в одной из клиник в Москве на поздних сроках беременности.

По предварительным данным, лжеврач назначала препараты для медикаментозного аборта всем подряд. Вскоре поступило два сообщения о нанесении тяжкого вреда жизни и здоровью женщин, пишет Пятый канал.

По одной из версий, одной из пациенток она даже поставила несуществующий диагноз и убедила сделать медикаментозный аборт. При этом для этого не было реальных причин.

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