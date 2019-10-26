В Москве каршеринговый кроссовер разобрали на запчасти

26 октября в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте разместили фотографии, сделанные на улице Сочинской. На кадрах можно заметить кроссовер Nissan Qashqai от каршеринговой компании Яндекс.Драйв.

На фото видно, что машина брошена и находится в удручающем состоянии. У автомобиля отсутствуют передние фары, решетка радиатора и задние фонари. Это лишь внешне заметные «потери». Вполне возможно, что автовандалы сняли с иномарки еще какие-то части интерьера.

Пользователи Сети остались в шоке от увиденного. Некоторые порадовались, что таким образом «обчищают» авто из сервиса каршеринга, а не личные машины.