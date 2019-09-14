В Москве камера помогла поймать находившегося в розыске человека

В столице РФ пойман мужчина, которого разыскивали на протяжении года. Его лицо распознала камера, установленная на улице в центре города. Об этом сообщили в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте.

Сообщается, что задержанный гражданин по фамилии Угольков является подозреваемым в совершении мошеннических операций. Известно, что он обманул несколько человек с туристическими путёвками. Мужчина присвоил свыше 100 000 рублей и исчез. Полицейские пытались найти его больше года. Поймать гражданина удалось после того, как он захотел прокатиться на велосипеде в День города Москвы. Во время развлекательного заезда мужчину засняла установленная на улице камера видеонаблюдения. Она «считала» лицо нарушителя на улице Моховой, около журналистского факультета МГУ имени Ломоносова, сличила фото с базой данных разыскиваемых и оповестила правоохранителей о находке.

В итоге подозреваемый в совершении аферы гражданин был арестован. Полицейские догнали его через 200 метров от места, где установлена камера. В начале Тверской улицы нарушителя задержали.

Фото: «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК»