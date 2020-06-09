В Москве изнасиловали спасавшую детей от коронавируса медсестру

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Задержан 25-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании 27-летней медсестры в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел 3 июня. Сообщается, что сотрудница детской коронавирусной поликлиники на юго-западе столицы возвращалась домой с работы. В лесополосе на проспекте Вернадского на нее напал злоумышленник. Он начал сильно ее избивать, нанося удары по всему телу, после чего надругался над жертвой.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемый арестован.