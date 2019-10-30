В московских новостройках появится 5G-интернет

Департамент информационных технологий Москвы занялся подготовкой проекта постановления, согласно которому сотовые операторы смогут получить доступ к столичным новостройкам и домам, в которых намечен капитальный ремонт. Об этом рассказал заместитель руководителя ДИТ Александр Горбатько.

Документ позволит провайдерам устанавливать оборудование для 5G-интернета в многоэтажках и поможет обеспечить конкуренцию среди операторов в жилых домах, что может спровоцировать снижение тарифов на доступ в Сеть.

Эти меры, как отмечает Горбатько, необходимы для повышения качества связи в городе.

По мнению гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, места для размещения оборудования 5G необходимо предусматривать уже сейчас, но на данный момент непонятно, каким образом станет развиваться эта технология — не исключено, что операторам придется проводить интернет-сигналы в каждый подъезд.

Ряд профильных ведомств, среди которых Минздрав и Минкомсвязь, решили развеять страхи, связанные с внедрением 5G-интернета в стране, и проанализировать влияние сетей пятого поколения на человеческое здоровье.

Если безопасность 5G будет научно доказана, это облегчит размещение сетей в России, а требования к мощности излучения сотового оборудования могут стать более либеральными.

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