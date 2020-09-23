В Минздраве назвали симптомы, которые нельзя игнорировать

Эксперт Минздрава Оксана Драпкина рассказала, какие симптомы ни в коем случае нельзя игнорировать. Ее слова приводит РИА «Новости».

Специалист отметил, что самый основной симптом — боль. Она бывает разная, но тревожный признак — сильная, непрекращающаяся боль. Если у вас есть этот симптом, то стоит немедленно обратиться к врачу.

Не менее опасный признак — боли в груди. Причин этого симптома более 80.

-Если вы чувствуете боль в груди, то стоит исключить инфаркт миокарда, проблемы с сосудами или проблемы с «сердечной сорочкой». Этот симптом может быть связан с болезнями пищевода, — комментирует Оксана Драпкина.

Незамедлительно стоит обратиться к врачу и в том случае, если вы потеряли сознание или если это происходит регулярно. Не менее тревожным симптомом являются боли в животе и отдышка.