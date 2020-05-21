В Минпросвещения рассказали, как будет организован летний отдых детей

В четверг, 21 мая, президент Владимир Путин провёл совещание по вопросам образования. Министр просвещения РВ Сергей Кравцов озвучил рекомендации по организации детского летнего отдыха. Оздоровительную кампанию регионам рекомендуют начать с 1 июля.
По словам министра, эта дата может быть сдвинута в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе.
Детский отдых должен быть организован в соответствии с требованиями Роспотрбнадзора. Особое внимание нужно уделить организации медицинского наблюдения детей и взрослых.
С 1 июля могут начать работать и школьные лагеря, и лагеря в учреждениях дополнительного образования. Отдых преимущественно должен быть организован в пределах региона, без дальних поездок.
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