В МЧС рассказали, как избежать встречи с дикими животными в лесу

Сотрудники МЧС рассказали, как обезопасить себя от встречи с дикими животными во время прогулки по лесу.

Специалисты призвали гуляющих смотреть на тропу, по которой они идут. Если ветки бьют по лицу и груди, значит дорожка была протоптана дикими животными. Таких путей лучше избегать. Потому что можно встретиться около реки с семейством кабанов или лосями.

Выдвигаясь на прогулку в лес, необходимо обговорить с близкими маршрут и время прихода домой. Если вы отправляетесь за грибами, нужно надеть на шею свисток и пополнить баланс сотового телефона, а также проверить заряд батареи.

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Надевать лучше яркие вещи, наклеивать светоотражающие полоски. Кроме того, при походе в глухой лес необходимо взять с собой компас, спички, нож, воду, еду, лекарства, сообщает МК.