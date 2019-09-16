В Махачкале на футбольном матче произошла массовая драка

Футболисты двух юношеских команд устроили массовую драку во время игры. ЧП случилось в ходе встречи клубов «УОР-Дагестан» (Махачкала) и «Юность» (Владикавказ). Момент происшествия был заснят на камеру.

Сотрудники МВД по республике Дагестан отметили, что участниками массовой разборки стали примерно 40 человек. В результате потасовки один человек серьезно пострадал и был доставлен в больницу.

После инцидента арестовали пятерых предполагаемых зачинщиков массовой драки. Сообщается, что разборке с применением физической силы предшествовала словесная перепалка. Сейчас ведется процесс по решению вопроса об организации нового матча между командами, так как из-за драки игру пришлось остановить, сообщает Эхо Москвы.