В среду, 30 сентября, в центре Лондона поставили памятник Гарри Поттеру, сообщает ТАСС.

Скульптор изобразил Дэниела Рэдклиффа в роли юного волшебника. Гарри Поттер только пришел в Хогвартс, ему 11 лет. Но он уже играет в квиддич и одет в спортивную форму. Поттер парит в воздухе на своей новой метле «Нимбус-2000». Эффект полета создается благодаря металлическому столбу, которой скрыт зеленым кустом.

Скульптура расположена на площади Лестер-сквер в самом центре города. Это место выбрали неслучайно, ведь именно там расположены два самых популярных кинотеатра, где зрители впервые увидели известную кинокартину. Рядом с Гарри Поттером стоят скульптуры Мэри Поппинс, медвежонка Паддингтона, Мистера Бина и Бэтмена.

Напомним, серию книг о юном волшебнике написала Джоан Роулинг, а осенью 2001 года состоялась премьера фильма «Гарри Поттер и философский камень». С тех пор Джоан Роулинг стала самым популярным автором современности, а ее гонорары возросли в несколько раз.

Именно благодаря «сказке» о юном волшебнике, у сотни тысяч детей по всему миру появилась одна мечта — получить заветное письмо из Хогвартса. До сих пор, спустя почти 20 лет, фильм о Гарри Поттере вызывает как у взрослых, так и у людей неподдельные радостные эмоции.