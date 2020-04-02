В Липецкой области запрещёно посещение лесов

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В лесах Липецкой области запретили прогулки. Соответствующее постановление подписано губернатором. Ограничение пребывания в лесах, а также въезд транспорта ограничен с 1 по 21 апреля 2020 года.

На въездах установлены шлагбаумы и КПП. Кроме того лесники и полиция проводят контрольный мониторинг территорий.

Эти меры позволят сократить количество пожаров. Нарушителям грозит штраф. Он составляет 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч, а для юридических — от 300 до 500 тысяч рублей.

Работает прямая линия лесной охраны — 8-800-100-94-00 или 112 ,пишут Вести-Липецк