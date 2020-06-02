В Липецкой области умер седьмой пациент с подтвержденным COVID-19

Печальные новости пришли из соседней Липецкой области. Сегодня от COVID-19 скончался седьмой житель региона.
Мужчина умер на 72 году жизни от двустороннего воспаления лёгких, которое спровоцировала коронавирусная инфекция. Помимо COVIDa у мужчины в анамнезе присутствовали онкология и тяжёлая сердечная недостаточность.
Администрация региона выражает соболезнования родным и близким покойного, — пишут Вести-Липецк.
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