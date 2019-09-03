На главную Новости мира В Липецкой области пропала 8-летняя девочка
Новости мираПроисшествия

В Липецкой области пропала 8-летняя девочка

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

Пропала 8-летняя Мария Петрова. В понедельник, 2 сентября, в 06.30 она ушла из дома в селе Паниковец Елецкого района при невыясненных обстоятельствах. До сих пор местонахождение девочки не установлено. 

Сейчас ребёнка ищут сотрудники оперативных служб, криминалисты, добровольцы, волонтёры из общественной организации «Поиск пропавших детей».

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Велосипедист влетел во внедорожник в Южно-Сахалинске

Курортный сбор могут распространить на частный сектор

Американец, который во время 46-дневного поста пил только пиво, рассказал о состоянии своего здоровья