В Липецкой области пропала 8-летняя девочка

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.



Пропала 8-летняя Мария Петрова. В понедельник, 2 сентября, в 06.30 она ушла из дома в селе Паниковец Елецкого района при невыясненных обстоятельствах. До сих пор местонахождение девочки не установлено.



Сейчас ребёнка ищут сотрудники оперативных служб, криминалисты, добровольцы, волонтёры из общественной организации «Поиск пропавших детей».

