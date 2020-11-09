В Липецкой области построят завод по изготовлению масла

В зоне регионального уровня «Елецпром» планируют построить завод по переработке масличных культур. Объем инвестиций составит 7,58 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Предприятие построит компания «Черкизово-масло» на площади 175 гектаров. Проект будет реализован с применением новейших технологий, полной автоматизацией ведения производственно-хозяйственной деятельности. Это позволит организовать еще 98 рабочих мест.

— В настоящее время на участке ведутся работы по устройству фундаментов зданий и инженерной инфраструктуры. В декабре начнутся поставки оборудования.

Строительные и проектные работы, а также поставка оборудования обойдутся в 3,2 млрд рублей. Из них уже 2,3 млрд уже оплачено.

По плану, завод должен быть введен в эксплуатацию в 2022 году.