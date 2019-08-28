В Липецкой области мужчина напал с вилами на главу сельсовета

Житель Липецкого региона будет проходить принудительное лечение психического расстройства. Так решил суд. Это наказание назначено мужчине за угрозу убийством.

Отметим, что противоправные действия липчанин совершил около здания Федоровского сельсовета. Мужчина пришел искать главу администрации. Ему повстречался подчиненный председателя, который сообщил начальнику о визите сельчанина. Когда глава сельсовета прибыл на место, мужчина встретил его с вилами в руках. Он направил орудие зубьями в сторону чиновника и стал угрожать расправой. На счастье жертвы, мимо места ЧП проезжал другой мужчина. Он начал отвлекать внимание вооруженного вилами человека. В это время чиновник сумел отобрать оружие у злоумышленника. Затем мужчины повалили буйного односельчанина на землю и удерживали его до приезда медиков.

Врачи доставили дебошира в медучреждение. При осмотре и изучении карты пациента специалисты выяснили, что больной страдает психическим заболеванием. На суде мужчина подтвердил свою болезнь. После этого его отправили на лечение, сообщает Город48.

Фото: belnaviny.by