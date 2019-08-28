На главную Новости мира В Липецкой области мужчина напал с вилами на главу сельсовета
Новости мираПроисшествия

В Липецкой области мужчина напал с вилами на главу сельсовета

Житель Липецкого региона будет проходить принудительное лечение психического расстройства. Так решил суд. Это наказание назначено мужчине за угрозу убийством.

Отметим, что противоправные действия липчанин совершил около здания Федоровского сельсовета. Мужчина пришел искать главу администрации. Ему повстречался подчиненный председателя, который сообщил начальнику о визите сельчанина. Когда глава сельсовета прибыл на место, мужчина встретил его с вилами в руках. Он направил орудие зубьями в сторону чиновника и стал угрожать расправой. На счастье жертвы, мимо места ЧП проезжал другой мужчина. Он начал отвлекать внимание вооруженного вилами человека. В это время чиновник сумел отобрать оружие у злоумышленника. Затем мужчины повалили буйного односельчанина на землю и удерживали его до приезда медиков.

Врачи доставили дебошира в медучреждение. При осмотре и изучении карты пациента специалисты выяснили, что больной страдает психическим заболеванием. На суде мужчина подтвердил свою болезнь. После этого его отправили на лечение, сообщает Город48.

Фото: belnaviny.by

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

2 человека пострадали в ДТП в Керчи

В Самаре мать грозила выбросить младенца из окна

В России подорожали многие автомобили марки BMW