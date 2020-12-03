В Липецке управление главного смотрителя подало в суд на подрядчика после ремонта улицы Космонавтов

Управление главного смотрителя Липецка подало в суд на подрядчика, который ремонтировал улице Космонавтов. Об этом сообщает пресс-служба администрация города.

Исковое заявление уже направили в Арбитражный суд Липецкой области.

Контракт на ремонт дорожного полотна улицы Космонавтов и прилегающих к ней участков заключили еще в прошлом году. Все работы управление главного смотрителя приняло, однако в ходе эксплуатации были выявлены некоторые дефекты.

— В районе перекрестка улиц Космонавтов и Титова начала застаиваться вода, а у спорткомплекса «Звездный» и вовсе нарушили благоустройство. Дело в том, что уровень просадки ливневок не соответствовал требованиям ГОСТ. Помимо озвученных дефектов мы выявили и ряд других, — рассказали в управлении.

Как только несоответствия обнаружили, подрядная организация попыталась исправить все нарушения. Все это она должна была выполнить в рамках гарантийных обязательств. Однако до настоящего времени подрядчик исправил лишь ряд недостатков.

— Рабочие привели в соответствие уровень ливневок, восстановили нарушенное плиточное покрытие в местах установки дорожных знаков и целостность дорожной конструкции после отбора проб покрытия. Часть наших требований осталась неисполненной, поэтому мы были вынуждены обратиться в суд, — отметили в управлении главного смотрителя Липецка.

В заявлении учреждение просит обязать подрядчика исправить все недостатки в течение 10-ти дней со дня вступления решения суда в силу.