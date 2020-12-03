В Липецке управление главного смотрителя подало в суд на подрядчика после ремонта улицы Космонавтов

Управление главного смотрителя Липецка подало в суд на подрядчика, который ремонтировал улице Космонавтов. Об этом сообщает пресс-служба администрация города.
Исковое заявление уже направили в Арбитражный суд Липецкой области.
Контракт на ремонт дорожного полотна улицы Космонавтов и прилегающих к ней участков заключили еще в прошлом году. Все работы управление главного смотрителя приняло, однако в ходе эксплуатации были выявлены некоторые дефекты.
Как только несоответствия обнаружили, подрядная организация попыталась исправить все нарушения. Все это она должна была выполнить в рамках гарантийных обязательств. Однако до настоящего времени подрядчик исправил лишь ряд недостатков.
В заявлении учреждение просит обязать подрядчика исправить все недостатки в течение 10-ти дней со дня вступления решения суда в силу.