На камеры видеонаблюдения попал липецкий киллер, убивший 49-летнего бандита

Следственный комитет по Липецкой области устанавливает личность убийцы, застрелившего 49-летнего бандита из 90-х. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Напомним, 28 ноября прямо возле подъезда девятиэтажного дома застрелили мужчину. По предварительной информации, он пошел в магазин за хлебом. Погибшим оказался член местной ОПГ.

Следствие выяснило, что в подъезде многоэтажки по улице Яна Фабрициуса неизвестный не менее одного раза выстрелил в мужчину. Бывшего бандита доставили в больницу с тяжелым ранением грудной клетки. Однако спасти 49-летнего липчанина не удалось.

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно — розыскных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также лица, причастного к особо тяжкому преступлению, — говорится в сообщении.

На записи камер видеонаблюдения попал подозрительный мужчина. Следствие считает, что он может быть причастен к преступлению. На вид пострадавшему 20-30 лет. Он спортивного телосложения. В тот день был одет в темную куртку с капюшоном, шапку и спортивные штаны.

На записи видно, как мужчина со спортивной сумкой в руках прячет лицо под маской. При этом подозреваемый направляется на место совершения преступления.

— Просьба ко всем, кто видел данного мужчину и обладает какой-либо информацией, имеющей значение для следствия, сообщить в следственные органы по телефонам 8 (4742) 39 98-27 или короткому номеру 123, а также 02, — говорится в сообщении.