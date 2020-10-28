В Липецке провода над Заводской площадью уберут под землю

В Липецке собираются очистить небо над Заводской площадью от проводов. Специалисты уберут их под землю, сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящее время сетевые организации уже приступили к работам. Планируется, что воздушные кабели и провода с опор наружного освещения поместят в гибкие гофрированные трубы, которые после уберут под землю.

— Такая же судьба ждет и электрические кабели, которые питают торговые помещения на площади – для них уже вырыли траншеи, в которые позже уберут все провода, — пояснили в городском департаменте градостроительства и архитектуры.

На участке уже приступил к устройству траншей для сетей наружного освещения, что позволит сделать небо над площадью «чистым».

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Вместе с тем рабочие продолжают благоустройство. Они уже срезали старое асфальтовое покрытие и в скором времени приступят к укладке 2 000 метров тротуарной плитки.

Заводскую площадь сделают пешеходной зоной, для этого тут установят 39 боллардов. А подъезд к участку будет организован возле ТЦ «Весна».



