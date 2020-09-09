В Липецке отменили оценки и домашнее задание в школах

Вице-губернатор Липецкой области предложил отменить в школах оценки, домашнее задание и форму. Новые правила уже заработали в шести учебных заведениях, сообщает Gorod48.

Прежде чем переводить все школы в регионе на инновационную форму обучения, власти решили протестировать ее на нескольких классах. Так, с 1 сентября участниками проекта “Новая школа” стали несколько классов в учебных заведениях № 2, 7, 10, 12, 31, 47, 62, 64.

Нововведения принимались в школах постепенно. Например, в школе №2 еще в начале 2020 года отменили форму. Однако, как отмечает директор учебного заведения, дресс-код все-таки присутствует. Так, в школу можно ходить в джинсах, но только темных оттенков и без дизайнерских дыр. Футболки тоже разрешены, но спокойных цветов и без рисунков. Школьникам можно носить кроссовки, но в спортивном костюме появляться нельзя. Такой дресс-код директор Ольга Шишкина называет “smart casual”. Реформа введена для всех классов, при этом остались довольны как родители, так и дети.

По словам Ольги Шишкиной, все правила вводятся только после одобрения родителями. Если с формой все прошло тихо да гладко, то с отменой оценок оказалось сложнее, признает директор школы №2. Поэтому пока без оценок учатся только вторые классы. В конце года успеваемость второклассников оценят формулировкой “Освоили образовательную программу”. Если эта форма обучения принесет положительные результаты, то ее введут и в старших классах.

Изменения коснулись и домашних заданий. Их выполнение носит рекомендательный характер. Ученики пятых классов могут делать уроки, а могут не делать.

В Управлении образования Липецкой области замечают, что главная цель проекта “Новая школа” — повысить интерес школьников к обучению и поднять уровень образования.