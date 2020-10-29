В Липецке из-за коронавируса школы объявляют дни самоподготовки

Школы Липецка начинают объявлять дни самоподготовки из-за сложной эпидемиологической ситуации, сообщает Gorod48.

За последнее время уже восемь школ изменили сроки каникул. 29 октября учебные заведения №36 и №44 ввели по два дня самоподготовки, которые приплюсуются к каникулам.

Дирекция 44-го лицея обратилось к родителям учеников и рассказала, что всего в школе болеют 9 учеников и 17 учителей, а это 21% педагогического персонала. Кроме того, еще 32 школьника контактировали с больными COVID-19.

— Из-за сложной эпидемиологической ситуации принято решение сделать 2 и 3 ноября днями самоподготовки для 5-11-х классов. Таким образом у вас появятся дополнительные дни для восстановления здоровья, — говорится в сообщении.

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Каждое учебное заведение принимает собственные решения по каникулам. Так, гимназия №1 освободила на время от обучения только первоклассников, а школа №14 решила ввести разные неучащиеся дни для 1-6 и 7-11 классов.

Всего же на момент 29 октября на дистанционном обучении находится 51 класс в 19 школах Липецка.