В Липецке боксёр убил дзюдоиста кирпичом

В Липецкой области по ходатайству следователей заключён под стражу 46-летний мужчина, подозреваемый в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По данным следствия, преступление было совершено вечером 9 июля. Четверо мужчин выпивали. Во время застолья между 46-летним боксёром и 27-летним дзюдоистом возник конфликт, переросший в демонстрацию мастерства. Сначала боксёр нанёс своему оппоненту несколько ударов кулаками, а затем взял кирпич и дважды ударил по голове. От полученных ран дзюдоист скончался на месте.

Боксёр решил вывезти труп на машине и спрятать, но не сумел этого сделать. Бросив тело у одного из домов на улице Пушкина в селе Ссёлки, он скрылся. Труп нашли местные жители и сообщили об этом полицию.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Боксёр вины не признаёт, давать показания отказывается.