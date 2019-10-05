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В Ленобласти пьяная езда закончилась смертью двух человек

18-летний и 22-летний парни взяли у родственника одного из ребят автомобиль Audi и устроили на нем пьяные покатушки. Инициатива завершилась трагедией.

Иномарка с пьяными молодыми людьми ехала со стороны трассы М-11 к населенному пункту Коркино в Ленобласти. На 84-м километре дороги Павлово – Мга – Любань – Оредеж – Луга автомобиль слетел с дорожного полотна в кювет и протаранил дерево. ДТП случилось примерно в 05:40.

В результате аварии погибли находившиеся в салоне иномарки молодые люди получили смертельные травмы и скончались на места ЧП. Отметим, что водительских прав у водителя Audi не имелось, сообщает Мегаполис.

Фото: Дорожный инспектор

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