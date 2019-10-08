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В Ленобласти грузовик раздавил пикап: погибли трое

В Ленинградской области случилось страшное ДТП. Его участниками стали пикап Mitsubishi и грузовой автомобиль марки Mercedes.

Машины столкнулись в населенном пункте Лесное на 250-ом километре Северной Магистральной дороги. Уточняется, что виновником ДТП стал водитель грузовика – мужчина 1971 года рождения. Он раздавил Mitsubishi L200.

В результате аварии погибли трое мужчин. По факту случившегося ведется расследование. Идет поиск очевидцев, сообщается в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети ВКонтакте.

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