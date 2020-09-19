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Новости мираОбщество

В Латвии врач отказался помогать пациенту, потому что тот говорил по-русски

Иван Федоров

Врач-анестезиолог, реаниматолог и вице-президент Латвийского общества врачей Роберт Фурманис отказался объяснять посетителю больницы, где находится родильное отделение, потому что тот говорил по-русски, сообщает радио Sputnik со ссылкой на журнал KLUBS. 

Примечательно, что в статье мужчина говорил про работу, семью и любовь к родине. А этот случай занимает небольшой отрывок. Фурманис заявил, что он латыш до костей, даже приобрел майку с такой надписью. 

Недавно в больницу имени Страдыня к врачу подошел человек с похожей надписью на футболке. У мужчины на майке значилось «Россия». Посетитель на русском спросил дорогу, на что Фурманис ответил на родном языке: «Здравствуйте. Здесь Латвия. Начнем с того, что будем говорить на латышском». После этого посетитель просто развернулся и ушел. 

Примечательно, что Фруман работает врачом уже более 18 лет. У него не только высокие показатели в работе, но и богатый опыт общения с пациентами.

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