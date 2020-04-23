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В Кузбассе живодеры оторвали лапы котенку

Алексей Агеев
Фото - Сибдепо

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Кемеровские зоозащитники спасают котенка, лишившегося двух лап. Их ему оторвали живодеры.

Замученного котенка 20 апреля нашел местный житель. Совершивший находку молодой человек заявил, что был обнаружен котик «без одной передней и задней лапки». Парень не знал, «кто это с ним сделал, люди или собаки».

Фото — Сибдепо

При осмотре докторами стало ясно, что коту нужна операция, так как восстановить остатки лап у пятимесячного животного не выйдет. При более детальной диагностике было установлено: травмы котенку нанесли люди. Кроме того, в животе питомца нашли пулю, сообщает Сибдепо.

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