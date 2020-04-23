В Кузбассе живодеры оторвали лапы котенку

Кемеровские зоозащитники спасают котенка, лишившегося двух лап. Их ему оторвали живодеры.
Замученного котенка 20 апреля нашел местный житель. Совершивший находку молодой человек заявил, что был обнаружен котик «без одной передней и задней лапки». Парень не знал, «кто это с ним сделал, люди или собаки».
При осмотре докторами стало ясно, что коту нужна операция, так как восстановить остатки лап у пятимесячного животного не выйдет. При более детальной диагностике было установлено: травмы котенку нанесли люди. Кроме того, в животе питомца нашли пулю, сообщает Сибдепо.
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