В Кузбассе женщина убила бабушку за неприятный вопрос

38-летнюю женщину осудят в Кемеровской области. Она убила собственную 87-летнюю бабушку.
Известно, что в ноябре 2019 года подозреваемая пришла навестить бабушку. Пожилая женщина спросила у гостьи, почему она не устраивается на работу. После этого между женщинами случился конфликт, во время которого внучка схватила обух топора и побила им пенсионерку.
Труп потерпевшей нашли родственники. Они рассказали о ЧП полицейским. В итоге нападавшая была задержана, пишет РЕН ТВ.
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