В Кузбассе тренер по боксу умер после драки около бара

25-летний тренер по боксу умер после драки. Он работал в одном из фитнес-клубов в Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область).

В конце сентября мужчина принял участие в драке около одного из баров. После ЧП парень был госпитализирован с ЧМТ, переломом височной кости черепа и ушибом головного мозга. После происшествия был арестован 32-летний житель Ленинска. На допросе он рассказал, что увидел конфликт девушки и 25-летнего молодого человека. Мужчина решил заступиться за представительницу слабого пола. Он забрал тренера по боксу с собой на улицу. Там 32-летний гражданин устроил драку. Во время разборки он сбил с ног своего противника и ударил его головой об асфальт несколько раз.

2 октября в паблике «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112» рассказали, что тренер по боксу умер в медучреждении. Теперь по факту случившегося ведется расследование. Задержанному мужчине грозит уголовное наказание, сообщает Сити Н.