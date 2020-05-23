В Кузбассе отец приковал 3-летнего сына цепью к кровати

Кемеровский районный суд вынес приговор мужчине, который был признан виновным в истязании своего малолетнего сына. Об этом пишет портал «Сибдепо».
По версии следствия, отец долгое время причинял психические и физические страдания трехлетнему мальчику. В частности, злоумышленник систематически избивал ребенка. Однажды он даже приковал его металлической цепью к кровати.
Теперь мужчине предстоит в течение четырех лет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
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