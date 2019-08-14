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В Кузбассе бывший боец Росгвардии убил двухлетнюю падчерицу

Перед судом предстанет 23-летний бывший сотрудник Росгвардии. Житель Новокузнецка обвиняется в убийстве двухлетней падчерицы.

По версии следствия, мужчина вернулся домой с работы, и ему не понравилось, что ребенок плачет. Он отвел малышку в ванную, открутил лейку у душа и стал лить в лицо девочке холодную воду. В результате ребенок плакал и захлебнулся, пишет Регион Online.

Отметим, что злоумышленник закопал труп в лесу. Изверг с января этого года находится под стражей. После ареста мужчина был уволен из Росгвардии.

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